La Grecia propone un'alleanza con la Polonia per chiedere risarcimenti alla Germania

Il politico greco Marias ha proposto un'alleanza con la Polonia per chiedere risarcimenti alla Germania. 14.12.2022

"L'idea di un'alleanza tra Grecia e Polonia per chiedere alla Germania i risarcimenti di guerra per la seconda guerra mondiale è più attuale che mai, dovrebbero unire le forze", ha dichiarato l'ex-europarlamentare, presidente del partito "Grecia - Un'altra via", nonché professore di istituzioni dell'Unione Europea all'Università di Creta, Notis Marias, a Sputnik.Lo stesso ha ricordato che il 13 dicembre ricorre il 79esimo anniversario del massacro di Kalavryta, commesso dalle forze di occupazione tedesche nel 1943.La Polonia, riferisce Marias, ha presentato una nuova importante iniziativa sulle riparazioni tedesche.Secondo lo stesso, la Polonia ha recentemente inviato una nota diplomatica a 50 Paesi sulla questione delle riparazioni di guerra.Varsavia chiede a Berlino 1,32 trilioni di euro di riparazioni di guerra. L'importo totale del debito della Germania nei confronti della Grecia è di 269,547 miliardi di euro più gli interessi.Tale importo non comprende le rivendicazioni di privati ​​in relazione a massacri, esecuzioni, invalidità e lavori forzati in Grecia e nei campi di concentramento e nelle fabbriche tedesche.Marias ha fatto poi osservare che in precedenza anche i deputati della Duma di Stato russa avevano sollevato il problema della richiesta di riparazioni di guerra che i tedeschi devono pagare alla Russia."Questo è un problema serio, e se i russi parteciperanno a una simile conferenza internazionale, avanzeranno le loro richieste", ha concluso Marias.

