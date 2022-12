https://it.sputniknews.com/20221214/la-finlandia-continua-a-importare-gnl-dalla-russia-16788198.html

La Finlandia continua a importare GNL dalla Russia

La Finlandia continua ad importare gas naturale liquefatto dalla Russia, da gennaio a settembre ne è stato fornito per 75 milioni di euro, ha dichiarato Anton...

finlandia

russia

gnl

Secondo Loginov, "la Finlandia ha importato 85 milioni di euro di GNL tra gennaio e settembre 2022, di cui 75 milioni di euro (88%) di origine russa”, ma ha osservato che il Paese starebbe lavorando sulla possibilità di non acquistare più il gas naturale liquefatto russo, e a tal fine avrebbe affittato un terminale GNL galleggiante statunitense, la cui entrata in funzione è prevista per il gennaio del 2023. In precedenza è stato riferito che la finlandese Gasgrid Finland e l'estone Elering stanno affittando un terminale GNL galleggiante da Excelerate Energy Inc. per dieci anni e prevedono di lanciarlo già questo inverno. Avrà una capacità sufficiente per soddisfare il fabbisogno di gas sia della Finlandia che dell'Estonia e costerà circa 460 milioni di euro per il noleggio decennale.

finlandia

russia

