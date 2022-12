https://it.sputniknews.com/20221214/il-presidente-turco-erdogan-auspica-linizio-dei-lavori-per-portare-il-gas-turkmeno-in-europa-16790807.html

Il presidente turco Erdogan auspica l'inizio dei lavori per portare il gas turkmeno in Europa

Il presidente turco Erdogan auspica l'inizio dei lavori per portare il gas turkmeno in Europa

Dal summit a 3 tra Turchia, Azerbaigian e Turkmenistan l'invito del presidente turco Erdogan ad iniziare i lavori per l'invio del gas turkmeno alla volta... 14.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo in occasione di un vertice a tre sul miglioramento del settore dell'energia, ha invitato i leader di Azerbaigian e Turkmenistan ad avviare i lavori per il trasporto del gas naturale turkmeno verso i mercati europei attraverso la Turchia. Al summit i tre Paesi hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro per studiare il progetto.L'incontro trilaterale tra i 3 Paesi è stato ospitato dal presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov con la partecipazione del suo omologo azero Ilham Aliyev e dei rispettivi ministri degli esteri, dell'energia e dei trasporti.Con l'occasione i 3 leader hanno firmato 5 accordi su commercio, economia, energia e rapporti doganali e cultura, volti a rafforzare ulteriormente i legami tra i 3 Paesi.Il Turkmenistan è uno dei maggiori produttori di gas naturale al mondo. Le sue risorse vengono principalmente esportate alla volta della Russia.

