Chi sono i principali importatori di GNL russo nell'UE?

L'esperto del settore energetico Aleksey Grivach definisce i principali importatori di GNL russo nell'Unione europea: Francia e Spagna. 14.12.2022, Sputnik Italia

I principali importatori di gas naturale liquefatto (GNL) russo nell'Unione Europea sono Francia e Spagna, che nei primi nove mesi del 2022 hanno ricevuto circa il 60% di tutte le spedizioni giunte nella regione, ha dichiarato a Sputnik Aleksey Grivach, vice-Direttore del Fondo nazionale per la sicurezza energetica.In precedenza, il rappresentante commerciale russo in Finlandia Anton Loginov ha dichiarato in un'intervista che la Finlandia continua a importare GNL dalla Russia, da gennaio a settembre è stato fornito per 75 milioni di euro.Grivach ha ricordato che l'Europa non ha imposto sanzioni contro il GNL russo, ma ha vietato la fornitura di attrezzature e la fornitura di servizi in questo settore.Secondo Grivach, in totale, la Russia ha esportato circa 25 milioni di tonnellate di GNL in nove mesi, con una crescita annua del 6%.Le consegne principali provenivano da Sakhalin, Yamal e dagli impianti di medio tonnellaggio nel mar Baltico.Quest'anno, Gazprom ha lanciato un nuovo impianto di GNL vicino a Vyborg con una capacità di 1,5 milioni di tonnellate all'anno, l'anno prossimo Novatek e i partner prevedono di commissionare la prima linea del progetto "Arctic LNG 2" con una capacità di 6,5 milioni di tonnellate all'anno, ha aggiunto l'esperto.

