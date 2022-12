https://it.sputniknews.com/20221213/opec-rivede-al-rialzo-la-previsione-per-la-produzione-di-petrolio-in-russia-nel-2022-16787948.html

OPEC rivede al rialzo la previsione per la produzione di petrolio in Russia nel 2022

OPEC rivede al rialzo la previsione per la produzione di petrolio in Russia nel 2022

L'OPEC ha rivisto al rialzo la previsione di crescita della produzione di idrocarburi liquidi (petrolio e condensato) in Russia nel 2022 di 26mila barili al... 13.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-13T18:00+0100

2022-12-13T18:00+0100

2022-12-13T18:00+0100

opec

russia

petrolio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/200/08/2000810_0:249:2757:1800_1920x0_80_0_0_449202caa7aa802ffc6711f21d211afd.jpg

Allo stesso tempo, l'organizzazione ha mantenuto le sue previsioni per il 2023 e continua a prevedere che la cifra diminuirà di 850mila barili al giorno, a una media di 10,1 milioni di barili al giorno.L'OPEC rileva tuttora che le previsioni per la produzione nella Federazione Russa "sono caratterizzate da un elevato grado di incertezza".Nel rapporto di novembre, l'organizzazione ha aumentato le sue previsioni per la produzione di petrolio in Russia nel 2022 di 69.000 barili al giorno a causa dell'elevata produzione di settembre e preliminare di ottobre. Tuttavia, è peggiorato per il 2023 - di 62.000 barili a causa di cambiamenti nelle aspettative per il 2022.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

opec, russia, petrolio