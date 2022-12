https://it.sputniknews.com/20221213/francia-lancia-un-meccanismo-di-scambio-di-energia-elettrica-con-i-paesi-vicini-16787132.html

Francia lancia un meccanismo di scambio di energia elettrica con i Paesi vicini

Francia lancia un meccanismo di scambio di energia elettrica con i Paesi vicini

Lunedì la Francia ha lanciato un "meccanismo di mutua assistenza" per condividere l'elettricità con i paesi vicini a causa dell'aumento del consumo interno... 13.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-13T15:22+0100

2022-12-13T15:22+0100

2022-12-13T15:22+0100

francia

energia

L'operatore francese di rete ad alta tensione RTE lunedì ha attivato "meccanismi di mutua assistenza" con alcuni paesi vicini per avere più elettricità a fronte di una domanda più elevata del previsto, hanno riferito i media.RTE ha anche chiesto ai suoi partner nel Regno Unito di dimezzare le esportazioni di elettricità a Londra nelle ore di punta dalle 9:00 alle 10:00 fino a 600 MW. Nelle stesse ore, RTE ha chiesto ai partner in Belgio e in Italia di fornire alla Francia ulteriori 300 MW di energia.Come riportato in precedenza da RTE, il picco del consumo di elettricità è previsto in Francia a metà dicembre. Il consumo dovrebbe superare gli 80 GW, rispetto ai 76 GW precedenti.L'ultimo RTE ha riferito che in Francia sono probabili interruzioni di corrente a breve termine in alcune aree durante le ore di punta del consumo: dalle 8 alle 13 e dalle 18 alle 20 ore. A ottobre, RTE ha avvertito che le interruzioni di corrente questo inverno potevano essere evitate solo se il consumo di energia fosse ridotto dall'1% al 5% e del 15% in caso di inverno estremamente freddo.

