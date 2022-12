https://it.sputniknews.com/20221213/bloomberg-russia-potrebbe-ritornare-ad-essere-principale-fornitore-di-gas-per-la-ue-16786487.html

Bloomberg: Russia potrebbe ritornare ad essere principale fornitore di gas per la Ue

Bloomberg: Russia potrebbe ritornare ad essere principale fornitore di gas per la Ue

La Russia potrebbe riconquistare il primato nelle forniture di gas all'Europa e diventare nuovamente un fornitore principale per la Ue. Lo sostiene... 13.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-13T12:48+0100

2022-12-13T12:48+0100

2022-12-13T12:54+0100

gas russo

russia

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/14889960_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_553a72ba4018e1f6c64f43a7c45e58b9.png

L'opinionista cita come esempio le parole del politico tedesco, primo ministro dello stato federale della Sassonia, Michael Kretschmer, che il mese scorso aveva affermato che era "storicamente ignorante e geopoliticamente sbagliato" abbandonare definitivamente il gas russo. Blas spiega che attualmente Berlino paga 140 euro per megawattora per le importazioni di gas, circa sette volte di più rispetto alla media del periodo dal 2010 al 2020.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

gas russo, russia, unione europea