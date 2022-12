https://it.sputniknews.com/20221212/ungheria-firmera-un-accordo-sulla-fornitura-di-elettricita-dallazerbaigian-16784179.html

Ungheria firmerà un accordo sulla fornitura di elettricità dall'Azerbaigian

Ungheria firmerà un accordo sulla fornitura di elettricità dall'Azerbaigian

Il primo ministro ungherese Viktor Orban firmerà sabato a Bucarest un accordo sulla fornitura di elettricità dall'Azerbaigian all'Ungheria attraverso la... 12.12.2022, Sputnik Italia

"Il 17 dicembre, il primo ministro Viktor Orban firmerà a Bucarest un accordo su una rete elettrica che fornirà elettricità dall'Azerbaigian attraverso la Georgia e la Romania all'Ungheria", ha affermato Havasi.Secondo quanto riportato dall'agenzia MTI, alla firma dell'accordo prenderanno parte anche il presidente rumeno Klaus Iohannis, il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto aveva affermato in precedenza che Budapest sosterrà il progetto proposto da Baku per la fornitura di elettricità dall'Azerbaigian attraverso un cavo sottomarino alla Romania, all'Ungheria e ad altri paesi europei. Secondo lui, l'investimento può essere realizzato in tre o quattro anni e l'attuazione di un tale schema avvicinerebbe l'Ungheria al raggiungimento degli obiettivi di neutralità del carbonio.

