Polonia si oppone alla discussione nell'UE delle garanzie di sicurezza alla Russia

Polonia si oppone alla discussione nell'UE delle garanzie di sicurezza alla Russia

La Polonia si oppone alla discussione da parte dell'Unione europea sulle garanzie di sicurezza per la Russia, ha affermato il viceministro degli Esteri polacco... 12.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva affermato che la futura architettura di sicurezza dell'Europa dopo il ripristino della pace in Ucraina dovrebbe includere garanzie di sicurezza per la Russia."Discussioni di questo tipo sono un errore strategico. Perché oggi non è la Russia che ha bisogno di garanzie di sicurezza, ma l'Europa che ha bisogno di garanzie di sicurezza dalla Russia. Ne parleremo molto oggi", ha aggiunto.Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov aveva affermato che Mosca è pronta a tornare a un dialogo sulle garanzie di sicurezza con l'Occidente, se e quando quest’ultimo sarà disponibile, ma non sarà Mosca a chiederlo.

