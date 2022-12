https://it.sputniknews.com/20221212/nuovo-pacchetto-sanzioni-ue-alla-russia-prevede-misure-anche-contro-giornalisti-cantanti-e-blogger-16785514.html

Nuovo pacchetto sanzioni UE alla Russia prevede misure anche contro giornalisti, cantanti e blogger

La bozza di un nuovo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Federazione Russa prevede misure contro 144 individui, tra cui celebrità, presentatori televisivi... 12.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-12T18:00+0100

2022-12-12T18:00+0100

2022-12-12T18:00+0100

Secondo il portale, la bozza di un nuovo pacchetto di sanzioni dell'UE potrebbe includere misure contro cinque capi delle società russe REN TV e TV-Novosti. Ai canali NTV / NTV-Mir, Rossiya-1, REN TV saranno revocate le licenze per la trasmissione nei paesi dell'UE nell'ambito delle sanzioni.Inoltre, i beni di VGTRK e National Media Group JSC nell'UE dovrebbero essere congelati come parte di un nuovo pacchetto di sanzioni.Secondo il portale, le sanzioni includono l'imposizione del divieto di investimenti nel settore minerario e la vendita di tecnologie a duplice uso per 169 aziende russe, oltre al congelamento dei beni della Moscow Credit Bank e della Far East Bank.Le sanzioni includono i famosi presentatori televisivi russi Boris Korchevnikov e Marina Evgenievna Kim, il cantante Grigory Lepservidze e gli scrittori Dmitry Puchkov, Nikita Mikhalov e Sergey Mikheev.Korchevnikiov, ad esempio, ha pubblicato commenti sui social media che "associano l'Occidente e l'Ucraina all'empietà e al diavolo", scrive EUobserver.

