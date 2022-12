https://it.sputniknews.com/20221212/mosca-le-promesse-fatte-alla-russia-nellambito-dellaccordo-sul-grano-non-vengono-mantenute-16784465.html

Mosca: le promesse fatte alla Russia nell'ambito dell'accordo sul grano non vengono mantenute

Mosca: le promesse fatte alla Russia nell'ambito dell'accordo sul grano non vengono mantenute

Il libero accesso ai mercati dei prodotti agricoli e dei fertilizzanti russi previsto dall'accordo alimentare viene tuttora ostacolato, ha affermato il... 12.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-12T10:14+0100

2022-12-12T10:14+0100

2022-12-12T10:14+0100

russia

economia

sanzioni

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/16784307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc2840bbe45e48567c8415e10a2d2d17.jpg

"Riteniamo che, essendo parte di un unico pacchetto, sia assolutamente necessario garantire progressi nell'attuazione della seconda parte del pacchetto del memorandum tra la Russia e il Segretariato delle Nazioni Unite. Esso prevedeva l'accesso senza ostacoli ai prodotti agricoli e ai fertilizzanti dalla Russia. Finora non abbiamo ricevuto risultati concreti e significativi", cita la sua dichiarazione RIA Novosti.Il ruolo chiave in questo è svolto dalla posizione dei Paesi occidentali, ha aggiunto il viceministro degli Esteri russo."La questione più dolorosa è che, nonostante le dichiarazioni fatte a Bruxelles e Washington secondo cui le esportazioni agricole dalla Russia non sono soggette alle sanzioni imposte al nostro Paese su base assolutamente ingiusta e unilaterale, tuttavia, non ci sono stati progressi per molto tempo su questo problema. C'è e rimane un grande divario tra le dichiarazioni e le azioni reali. I nostri partner devono superare questo divario", ha affermato Vershinin.Tuttavia, ci sono alcuni progressi su questo tema, - ha continuato il viceministro - altre navi seguiranno la nave portarinfuse già diretta in Malawi.Vershinin ha sottolineato il ruolo della Turchia nell'attuazione degli accordi sull'esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti russi."Notiamo il desiderio positivo della parte turca di garantire l'attuazione degli accordi firmati il ​​22 luglio di quest'anno", ha affermato il diplomatico.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, economia, sanzioni, politica