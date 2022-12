Cremlino: tutti i diritti dei serbi del Kosovo vanno garantiti

"Siamo a favore della posizione che tutti i diritti dei serbi del Kosovo siano assolutamente garantiti, che tutti gli obblighi assunti dalle parti siano adempiuti in conformità con tutti i documenti rilevanti per la situazione. Per noi, la cosa più importante è garantire gli interessi dei serbi e, ovviamente, sosteniamo che le parti compiano sforzi di natura pacifica e che la situazione venga risolta con mezzi diplomatici", ha affermato.