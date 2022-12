https://it.sputniknews.com/20221212/biden-parla-con-zelensky-priorita-rafforzare-la-difesa-aerea-dellucraina-16783847.html

Biden parla con Zelensky: priorità rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, ha sottolineato le priorità di Washington per il... 12.12.2022, Sputnik Italia

"Il presidente Biden ha sottolineato l'azione prioritaria degli Stati Uniti per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina attraverso l'assistenza alla sicurezza",si legge nel comunicato.Inoltre, il presidente americano ha accolto con favore la dichiarazione di Zelensky sulla disponibilità per un "mondo giusto" basato sui "principi fondamentali" della Carta delle Nazioni Unite.Il colloquio telefonico tra Biden e Zelensky, come rilevato alla Casa Bianca, si è tenuto domenica.

