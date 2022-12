https://it.sputniknews.com/20221211/peru-almeno-20-feriti-negli-scontri-tra-manifestanti-e-le-forze-dellordine-16782182.html

Perù, almeno 20 feriti negli scontri tra manifestanti e le forze dell'ordine

perù

In precedenza, l’emittente radiofonica aveva riferito che i sostenitori dell'ex presidente del Perù detenuto, Pedro Castillo, stanno organizzando manifestazioni nel Paese, chiedendo le elezioni per il capo dello stato e le dimissioni del Congresso."Un poliziotto è stato rapito e almeno 20 persone sono rimaste ferite in diversi scontri tra manifestanti e poliziotti nella provincia di Andahuaylas, regione di Apurimac", ha riportato la radio, citando fonti della polizia.La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Secondo la polizia peruviana, tra le vittime sarebbero 10 agenti delle forze dell'ordine. I manifestanti hanno lanciato bastoni e pietre contro gli agenti.Mercoledì il presidente peruviano Castillo ha sciolto il Parlamento, che avrebbe dovuto esprimersi sull’impeachment nei suoi confronti per la terza volta. Tuttavia, i parlamentari si sono comunque riuniti per un incontro e hanno preso una decisione sulle sue dimissioni. I militari e la polizia si sono espressi contro la decisione del presidente, il politico è stato detenuto con l'accusa di sedizione e abuso di potere e posto in arresto preliminare per sette giorni. La vicepresidente del Perù Dina Boluarte ha già prestato giuramento al Congresso ed è diventata la prima donna presidente del Perù.

perù

