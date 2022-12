https://it.sputniknews.com/20221211/luce-verde-dal-pentagono-per-attacchi-con-droni-al-territorio-russo-16783284.html

Luce verde dal Pentagono per attacchi con droni al territorio russo

Luce verde dal Pentagono per attacchi con droni al territorio russo

Il Times ha riferito che il Pentagono ha dato discretamente all'Ucraina il via libera per effettuare attacchi a lungo raggio contro obiettivi all'interno del... 11.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-11T22:02+0100

2022-12-11T22:02+0100

2022-12-11T22:02+0100

usa

ucraina

armi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/130/44/1304426_0:94:2734:1632_1920x0_80_0_0_0c7e6fc4793a0de25e169ebe8bda5ddb.jpg

I media, citando una fonte della Difesa USA, indicano che il Pentagono non sta più dicendo a Kiev "di non attaccare obiettivi sul territorio della Russia o della Crimea".Il giornale ha anche osservato che il Pentagono sta valutando le richieste di Kiev per armi a lungo raggio, che potrebbero essere utilizzate per attaccare il territorio russo.All'inizio di dicembre, l'Ucraina ha attaccato due basi aeree russe nelle regioni di Ryazan e Saratov, situate a centinaia di chilometri dal Donbass.

https://it.sputniknews.com/20221211/lesercito-ucraino-ha-colpito-donetsk-e-altre-4-localita-nella-dpr-16781828.html

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, armi