Kurti: il presidente e il premier della Serbia minacciano il Kosovo con un'aggressione militare

Kurti: il presidente e il premier della Serbia minacciano il Kosovo con un'aggressione militare

"Da quando la questione delle targhe è stata risolta e le elezioni sono state rinviate, le bande criminali nel nord del Kosovo non hanno nemmeno la minima... 11.12.2022, Sputnik Italia

Kurti ha sottolineato che in "collaborazione con Kfor" le autorità di Pristina "stanno lavorando per risolvere la situazione in modo rapido e pacifico". "Il presidente e il primo ministro della Serbia hanno minacciato un'aggressione militare, annunciando che l'esercito serbo sarebbe tornato nel nostro territorio. Non cercheremo il conflitto, ma il dialogo e la pace. Ma lasciatemi essere chiaro: la Repubblica del Kosovo si difenderà, con forza e risolutezza", ha detto Kurti.

