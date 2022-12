https://it.sputniknews.com/20221211/austria-svela-la-condizione-per-la-road-map-per-ladesione-di-bulgaria-e-romania-allarea-schengen-16782930.html

Austria svela la condizione per la "road map" per l'adesione di Bulgaria e Romania all'area Schengen

La discussione della "road map" sull'ammissione di Bulgaria e Romania a Schengen è possibile dopo l'adozione delle prime misure per limitare l'immigrazione... 11.12.2022, Sputnik Italia

"Abbiamo detto che ora è impossibile, perché ora abbiamo un problema. E quando lo risolviamo insieme, possiamo discutere del futuro. Ma è impossibile, vedendo che il sistema (per l'accoglienza dei migranti nell'UE - ndr) non funziona, fare il passo successivo", ha detto Nehammer in diretta sul canale televisivo ORF2.Secondo il cancelliere, il ministero dell'Interno austriaco ha fatto "molte proposte" su come aiutare sia la Bulgaria che la Romania nella lotta contro i migranti clandestini e queste proposte dovrebbero essere valutate e attuate dalla Commissione europea.Giovedì il Consiglio dell'Unione europea, a livello di ministri dell'Interno, ha approvato l'adesione della Croazia all'area Schengen, ma ha rinviato le decisioni su Bulgaria e Romania. Nehammer (Partito popolare austriaco) aveva affermato in precedenza che Vienna intende bloccare l'ammissione di Bulgaria e Romania nell'area Schengen, dettata dai deboli sforzi di entrambi i paesi nel contrastare l'immigrazione clandestina attraverso il loro territorio. La migrazione illegale rappresenta una minaccia alla sicurezza non solo per l'Austria, ma per l'intera UE, ha affermato Nehammer.

