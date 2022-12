https://it.sputniknews.com/20221210/viktor-bout-ora-mi-godo-la-liberta-e-la-neve-appoggio-operazione-russa-in-ucraina-16781141.html

Viktor Bout: ora mi godo la libertà e la neve, appoggio operazione russa in Ucraina

Il cittadino russo Viktor Bout, rilasciato da una prigione americana, parlando dei suoi piani, ha detto che si sta ancora godendo l'aria di libertà, il tempo... 10.12.2022, Sputnik Italia

Viktor Bout ha anche affermato che intende sottoporsi a esami e cure, ad esempio, dei denti. Poiché, nella prigione americana, i denti vengono solo estratti e il medico che curava i denti è stato licenziato.Viktor Bout ha affermato che durante un processo negli Stati Uniti, le sue attività sono state definite ordinarie per un uomo d'affari."Una persona normale potrebbe pensare: perché tutta questa farsa, perché non c'era niente. Anche durante il processo il giudice ha detto: “mi dispiace, non ho visto nulla in questo processo di che accusate Viktor. È un normale uomo d'affari, e molti uomini d'affari fanno lo stesso, non ha fatto nulla di illegale", ha detto Bout.Ha aggiunto che, come parte di un patteggiamento, gli è stata proposta una pena di 30 anni di carcere invece dell'ergastolo ma ha rifiutato.Ha anche dichiarato che sostiene l'operazione speciale della Federazione Russa in Ucraina ed era pronto a prendervi parte.Bout stava scontando una condanna a 25 anni negli Stati Uniti con l'accusa di complotto per uccidere cittadini statunitensi e sostenere finanziariamente il terrorismo. Giovedì è stato rilasciato da una prigione americana dopo quasi 15 anni in uno scambio per la giocatrice di pallacanestro americana Brittney Griner.

