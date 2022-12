https://it.sputniknews.com/20221210/mosca-la-russia-si-rammarica-che-lonu-non-abbia-condannato-gli-attacchi-ucraini-contro-donetsk-16779339.html

Mosca: la Russia si rammarica che l'Onu non abbia condannato gli attacchi ucraini contro Donetsk

Mosca: la Russia si rammarica che l'Onu non abbia condannato gli attacchi ucraini contro Donetsk

La Russia si rammarica che il segretariato delle Nazioni Unite non abbia condannato Kiev per gli attacchi a Donetsk, ha dichiarato Vasily Nebenzya... 10.12.2022

"Nelle ultime settimane, a Donetsk è in corso un vero e proprio massacro con l'uso di armi occidentali. Spinti dai paesi occidentali, i boia ucraini stanno cercando di radere letteralmente al suolo la città", ha detto Nebenzya.Ha osservato che gli attacchi quotidiani su aree residenziali dove non ci sono e non possono esserci obiettivi militari vengono inflitti con frenesia."Un altro simile bombardamento criminale ha avuto luogo questa mattina. Luoghi d’aggregazione sociale vengono colpiti proprio nell'ora di punta, il che porta a vittime e distruzioni significative. Ci dispiace che i funzionari del Segretariato delle Nazioni Unite non abbiano avuto il coraggio di condannare il bombardamento di Donetsk, mentre sugli attacchi al territorio ucraino si esprimono sempre", ha sottolineato Nebenzya.

