La Russia dona al Nicaragua 348 tonnellate di farina per le mense scolastiche

Mosca ha donato 348,5 tonnellate di farina al Nicaragua per sostenere il programma di pranzi scolastici, ha riferito la missione diplomatica russa. 10.12.2022, Sputnik Italia

"Il 9 dicembre, la Russia ha donato 348,5 tonnellate di farina, destinate a rafforzare il programma di pranzi scolastici in Nicaragua. Quest'anno, la Russia ha consegnato 196 tonnellate di olio di girasole e consegnerà un altro carico di 63,5 tonnellate di farina", si legge in un post sul blog della missione diplomatica russa. Nel 2021 la Russia, nell'ambito del sostegno ai pasti scolastici, ha fornito al Nicaragua 1.892 tonnellate di farina di frumento e 787 tonnellate di olio di semi di girasole. Secondo il rappresentante del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite in Nicaragua, Georgia Testolin, l'importo del sostegno russo al Nicaragua attraverso questa struttura nel 2019-2023 sarà di 11 milioni di dollari.

