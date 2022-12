https://it.sputniknews.com/20221210/la-bundeswehr-dotata-peggio-causa-sostegno-a-kiev-16780689.html

La Bundeswehr dotata peggio causa sostegno a Kiev

La Bundeswehr dotata peggio causa sostegno a Kiev

La base materiale dell'esercito tedesco alla luce del supporto all'Ucraina con attrezzature militari si ritrova nelle peggiori condizioni, ha affermato sabato... 10.12.2022, Sputnik Italia

"La situazione nella Bundeswehr è tale che dal 24 febbraio abbiamo una quantità di materiale minore rispetto a prima. Perché, ovviamente, molto è andato all'Ucraina per sostenerla. Pertanto, la situazione materiale nella Bundeswehr ora è peggiore", ha affermato la funzionaria.Ha sottolineato che è passato molto tempo dal discorso del cancelliere Olaf Scholz sulla necessità di una "nuova era" nella Bundeswehr e dall'annuncio di un sostegno finanziario per un importo di 100 miliardi di euro, è necessario accelerare la modernizzazione dell'esercito tedesco.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa delle forniture di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che gonfiare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

