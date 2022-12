https://it.sputniknews.com/20221210/karine-jean-pierre-accusata-di-discriminazione-verso-i-giornalisti-africani-16780357.html

Karine Jean-Pierre accusata di discriminazione verso i giornalisti africani

Karine Jean-Pierre accusata di discriminazione verso i giornalisti africani

Il giornalista di Today News Africa Simon Ateba su Fox News ha accusato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, che ha interrotto il briefing dopo... 10.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-10T17:05+0100

2022-12-10T17:05+0100

2022-12-10T17:05+0100

usa

africa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0a/16780216_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_19552face8bd1b12c866f4ad8a2b0210.jpg

"Posso confermare che il livello di discriminazione contro di me, i giornalisti africani alla Casa Bianca è sorprendente, sgradevole", ha detto il giornalista di Today News Africa, osservando che i giornalisti africani alla Casa Bianca non sono riusciti a fare una domanda alla portavoce da tre mesi."Questo è scioccante perché lei è un'immigrata nera, anch'io sono un'immigrato nero. Dovrebbe vergognarsi di ciò che sta facendo", si rammarica Ateba.Giovedì, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre è uscita dalla sala riunioni dopo aver discusso con Ateba, che ha chiesto "perché è così difficile dare l'opportunità di fare una domanda sul vertice USA-Africa". Dopo che il giornalista ha chiesto di nuovo di fare la domanda, Jean-Pierre ha ribattuto che "ha cercato di rispondere, ma non le è stato permesso". Dopo un'altra richiesta da parte del giornalista di fare una domanda, la portavoce lasciato la sala riunioni.

usa

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, africa