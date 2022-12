Il Partito Comunista graco definisce l'UE un covo di corruzione

https://it.sputniknews.com/20221210/il-partito-comunista-graco-definisce-lue-un-covo-di-corruzione-16779828.html

Venerdì, le autorità belghe hanno effettuato diversi arresti e perquisizioni a Bruxelles, in relazione all'indagine sui sospetti di corruzione nel Parlamento europeo, che è associata allo svolgimento della Coppa del Mondo in Qatar. Il vicepresidente del Parlamento europeo, il politico greco Eva Kaili e il suo compagno, sono stati arrestati ed è stata condotta una perquisizione nel luogo di residenza del politico. La Kylie è stata immediatamente espulsa dal partito PASOK-KINAL (Movimento socialista panellenico - Movimento per il cambiamento).In totale, le forze di sicurezza hanno condotto quattro arresti e 14 perquisizioni. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato mezzo milione di euro in contanti. Il Parlamento europeo non commenta ufficialmente l'indagine delle autorità belghe."La concorrenza di vari grandi interessi e gruppi per il controllo dell'organizzazione, migliaia di lobby istituzionalizzate nel Parlamento europeo, la stessa UE dei monopoli sono 'focolai' di corruzione e sono all'ordine del giorno in un sistema di sfruttamento marcio che non riceve cure", hanno detto i comunisti greci.Dal 2004 al 2007, la Kaili è stata conduttrice del canale televisivo MEGA. Poi, dal 2007 al 2012, è stata membro del parlamento greco. Da luglio 2014 è deputata al Parlamento europeo; nel gennaio 2022 la politica di 44 anni è diventata vicepresidente del Parlamento europeo.In qualità di vicepresidente del Parlamento europeo, la Kaili è responsabile del Sistema europeo di analisi strategica e politica, della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni, della responsabilità sociale delle imprese e della Commissione sul futuro della scienza e della tecnologia. Inoltre, presiede il gruppo di lavoro sulla strategia per l'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e funge da collegamento del presidente con le organizzazioni imprenditoriali europee, le organizzazioni multilaterali tra cui le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio e l'OCSE e la regione del Medio Oriente. È membro delle commissioni per l'industria, la ricerca e l'energia, la politica economica e monetaria, il bilancio e la commissione per l'intelligenza artificiale nell'era digitale (AIDA).Nel 2014-2019 è stata presidente della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO. Eva Kaili è membro del comitato consultivo dell'OCSE sull'intelligenza artificiale e la tecnologia Blockchain e presidente del gruppo di lavoro del Centro per gli studi politici europei (CEPS) su Blockchain e economia della cooperazione.Il quotidiano greco Documento ha riferito il 4 dicembre che il politico era tra le persone monitorati dall'Hellenic National Intelligence Service (EYP). Il giornale ha scritto che il 27 luglio di quest'anno, dopo che si è saputo della sorveglianza di un certo numero di politici che utilizzavano lo spyware Predator, la Kaili ha detto a MEGA che anche lei era stata sottoposta a un "attacco simile" con malware durante un "viaggio nel Penisola Arabica".Commentando al giornale di essere stata intercettata dalle agenzie di intelligence, la Kaili ha affermato che il caso dovrebbe essere indagato a fondo e assicurato alla giustizia.

