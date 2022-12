https://it.sputniknews.com/20221210/ceo-di-gazprom-sugli-esiti-della-sua-visita-in-turchia-ce-lhub-del-gas-16779519.html

Ceo di Gazprom sugli esiti della sua visita in Turchia: c'è l'hub del gas

Il ceo della società energetica russa Gazprom Alexey Miller, a seguito della sua visita in Turchia, ha definito la discussione sul progetto dell'hub del gas... 10.12.2022, Sputnik Italia

Secondo Gazprom, in risposta a una domanda dei media sui principali esiti della sua visita in Turchia, Miller ha dichiarato: "Certamente è l’hub del gas".Venerdì Gazprom ha riferito che il ceo della compagnia ha discusso con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan della fornitura di gas russo ai consumatori turchi, nonché delle prospettive di creare un hub del gas nel Paese.Come riportato da Bloomberg che cita funzionari turchi, i rappresentanti di Turchia e Russia venerdì ad Ankara avevano l’intenzione di discutere la possibilità di ottenere uno sconto superiore al 25% sul gas russo. Il mese scorso, l'agenzia ha riferito che la Turchia aveva chiesto alla Russia di rinviare parte dei pagamenti del gas naturale di Ankara fino al 2024 nel tentativo di mitigare il danno economico derivante dall'aumento dei prezzi dell'energia.Una fonte di RIA Novosti che ha familiarità con la situazione ha osservato venerdì che i negoziati tra Turchia e Russia sul gas sono costantemente in corso, non ci sono problemi in questo processo.I presidenti di Russia e Turchia Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan avevano precedentemente incaricato di elaborare in dettaglio e rapidamente la questione della creazione di un hub del gas in Turchia. Attraverso questo hub, in particolare, la Federazione Russa potrebbe spostare il transito del gas dai gasdotti Nord Stream verso la regione del Mar Nero e la Turchia. Erdogan ritiene che l'Europa possa ricevere il gas russo attraverso la Turchia.

