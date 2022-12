https://it.sputniknews.com/20221210/articolo-del-guardian-sullabolizione-della-cultura-russa-parla-lambasciata-a-londra-16779700.html

Articolo del Guardian sull'abolizione della cultura russa, parla l'ambasciata a Londra

L'ambasciata russa a Londra ha condannato un articolo del ministro della Cultura ucraino Oleksandr Tkachenko sul quotidiano britannico The Guardian

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva definito sciocchi coloro che "cancellano" la cultura russa e aveva sottolineato che coloro che agiscono in questo modo si stanno privando di una parte della cultura mondiale.I paesi occidentali hanno aumentato la pressione delle sanzioni sulla Federazione Russa a causa dell'Ucraina, inoltre, in numerosi paesi stranieri è stato registrato un livello senza precedenti di russofobia. Secondo il ministero degli Esteri russo, gli atti di aggressione contro russi e cittadini di lingua russa colpiscono studenti, atleti, operatori culturali e artistici russi. La russofobia occidentale non è altro che razzismo, ha affermato il presidente della Federazione Russa. Secondo questi, neanche al culmine della Guerra Fredda a nessuno è mai venuto in mente di negare l'esistenza della cultura e dell'arte dei propri avversari.

