https://it.sputniknews.com/20221209/yerevan-e-baku-raggiungono-un-accordo-sulle-relazioni-diplomatiche-afferma-larmenia-16776755.html

Yerevan e Baku raggiungono un accordo sulle relazioni diplomatiche, afferma l'Armenia

Yerevan e Baku raggiungono un accordo sulle relazioni diplomatiche, afferma l'Armenia

Consiglio di sicurezza dell'Armenia: Yerevan e Baku hanno raggiunto un accordo sull'instaurazione di relazioni diplomatiche. 09.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-09T13:45+0100

2022-12-09T13:45+0100

2022-12-09T13:45+0100

armenia

azerbaigian

mondo

sicurezza

diplomazia

accordo

geopolitica

yerevan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/654/72/6547256_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7a0758260e43ad32cacdbb2eee88002b.jpg

Yerevan e Baku hanno raggiunto un accordo solo sull'instaurazione di relazioni diplomatiche, ha detto venerdì in Parlamento il segretario del Consiglio di sicurezza armeno Armen Grigoryan.Secondo lui, "il popolo armeno è consapevole dei problemi tra Armenia e Azerbaigian".Questo è il problema del Nagorno-Karabakh, confine non delimitato e non delineato, che stiamo cercando di delimitare e demarcare, è qui il problema e le relative questioni umanitarie. Le discussioni stanno andando in queste direzioni", ha detto Grigoryan.

armenia

azerbaigian

yerevan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

armenia, azerbaigian, mondo, sicurezza, diplomazia, accordo, geopolitica, yerevan