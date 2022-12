https://it.sputniknews.com/20221209/usa-i-legislatori-repubblicani-chiedono-dati-sullefficacia-degli-aiuti-statunitensi-allucraina-16776569.html

Usa, i legislatori repubblicani chiedono dati sull'efficacia degli aiuti statunitensi all'Ucraina

Usa, i legislatori repubblicani chiedono dati sull'efficacia degli aiuti statunitensi all'Ucraina

09.12.2022

Il senatore Jim Risch e il deputato Michael McCaul, entrambi del Partito Repubblicano statunitense, hanno chiesto di verificare l'efficacia del sostegno dell’amministrazione Biden a Kiev. Secondo il quotidiano The Hill, la richiesta dei legislatori riflette le preoccupazioni e le critiche dei repubblicani che chiedono un controllo più attento degli aiuti all'Ucraina. Il sostegno finanziario a Kiev divide i membri del Congresso - alcuni chiedono di continuare la politica e altri di diminuire i finanziamenti. La Russia ha ripetutamente avvertito che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi a Kiev e che i convogli stranieri con le armi sarebbero "obiettivi legittimi" per il suo esercito non appena attraversano il confine.

