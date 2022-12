Russia diffonde una lettera all'ONU contro forniture armi a Kiev e bombardamenti ucraini in Donbass

"In preparazione alla riunione del Consiglio di Sicurezza sulle forniture di armi occidentali all'Ucraina che abbiamo richiesto per l'8 dicembre, abbiamo diffuso come documento ufficiale al Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una lettera dell'ONG Fair Defense di Donetsk riguardante il bombardamento dei civili nel Donbass da parte delle Forze ucraine. Si concentra in particolare sui massicci bombardamenti di questa settimana", ha detto Polyanskyy.