Putin critica la dichiarazione della Merkel sugli accordi di Minsk

Putin critica la dichiarazione della Merkel sugli accordi di Minsk

Putin: dopo dichiarazioni del genere, come ha fatto la Merkel, non è chiaro come negoziare. 09.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-09T16:04+0100

2022-12-09T16:04+0100

2022-12-09T16:04+0100

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che dopo le parole dell'ex cancelliere tedesco Angela Merkel sui motivi della conclusione degli accordi di Minsk, sorge una questione di fiducia, ma sarà necessario concordare sulla questione ucraina."Ma comunque, alla fine, dovremo negoziare. Ho detto molte volte che siamo pronti per questi accordi, siamo aperti, ma questo ci fa pensare, ovviamente, a chi abbiamo a che fare", ha aggiunto il presidente.In precedenza, la Merkel, in un'intervista al quotidiano Zeit, aveva affermato che "l'accordo di Minsk del 2014 era un tentativo di dare tempo all'Ucraina".L'ex cancelliere ha detto di dubitare che i Paesi della NATO avrebbero potuto fare tanto quanto stanno facendo ora per aiutare l'Ucraina.

