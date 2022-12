https://it.sputniknews.com/20221209/putin-arriva-in-kirghizistan-per-partecipare-al-vertice-dellunione-economica-eurasiatica-16775949.html

Putin arriva in Kirghizistan per partecipare al vertice dell'Unione Economica Eurasiatica

Putin arriva in Kirghizistan per partecipare al vertice dell'Unione Economica Eurasiatica

Putin dovrebbe incontrare tra gli altri il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan a margine del vertice. 09.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-09T09:04+0100

2022-12-09T09:04+0100

2022-12-09T09:04+0100

vladimir putin

russia

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/16625691_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_ce0da4f1aa4f5a0828557b6d96401d56.jpg

Il Presidente russo Vladimir Putin è arrivato stamane nella capitale del Kirghizistan, Bishkek, per partecipare al vertice dell'Unione Economica Eurasiatica (EAEU). Putin dovrebbe incontrare tra gli altri il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan a margine del vertice. L'assistente del Cremlino, Yury Ushakov, ha dichiarato giovedì che i leader dell'EAEU discuteranno della formazione di un mercato comune del gas durante il vertice.La presidenza della EAEU passerà alla Russia a partire dal gennaio 2023. L'EAEU, istituita nel gennaio 2015, è composta da Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia. Anche il primo ministro uzbeko Abdulla Aripov parteciperà all'incontro. L'Uzbekistan è un osservatore dell'UEEA e ha lasciato intendere che potrebbe entrare a far parte del Consiglio, ma non ha ancora deciso di aderire.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, russia, mondo, politica