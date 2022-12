“Procede bene” - Putin sulla cooperazione energetica tra i Paesi dell'EAEU

"A mio parere, c'è una comprensione reciproca. Andremo avanti con tutti i nostri piani. La Russia, ovviamente, sostiene la creazione di una struttura di coordinamento di questo tipo, che si occuperà in modo professionale delle questioni relative all'approvvigionamento delle economie nazionali con risorse energetiche chiave a lungo termine e alla formazione di mercati energetici comuni dell'Unione. Abbiamo dei piani in tal senso e ci impegneremo per attuarli", ha detto il Presidente.