https://it.sputniknews.com/20221209/gli-scienziati-hanno-riscontrato-una-nuova-minaccia-biologica-nei-pipistrelli-16777603.html

Gli scienziati hanno riscontrato una nuova minaccia biologica nei pipistrelli

Gli scienziati hanno riscontrato una nuova minaccia biologica nei pipistrelli

Gli scienziati dell'Università Statale di Medicina di Tyumen (UMT) hanno trovato dei nuovo parassiti non comuni nei pipistrelli. Secondo questi, la capacità di... 09.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-09T21:14+0100

2022-12-09T21:14+0100

2022-12-09T21:14+0100

medicina

malattie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/13034038_0:248:1920:1328_1920x0_80_0_0_0f9933195a6dfa23161dbdbadf3eb55a.jpg

Gli scienziati dell'Università Statale di Medicina di Tyumen, in collaborazione con i colleghi bielorussi, hanno scoperto nuovi parassiti non comuni nei pipistrelli della specie nottola comune e vespertilio d'acqua, molto comuni in Russia e Bielorussia.I parassiti riscontrati sono pulci del tipo Paleopsylla soricis soricis e Amalaraeus penicilliger, che sono portatrici di Rickettsia, organismi che possono causare vari tipi di febbre, tra cui la febbre emorragica Congo-Crimea e vari tipi di tifo. Gli scienziati sostengono che in passato questi parassiti vivevano solo sui roditori e sugli animali che si nutrono di insetti.Secondo i ricercatori, le principali cause di queste trasformazioni sono i cambiamenti climatici e la crescita costante delle città. Questi fattori provocano un cambiamento negli habitat degli animali e modificano i contatti tra specie diverse, creando nuove opportunità per lo scambio di parassiti.I ricercatori dell'UMT ritengono che nel prossimo futuro l'umanità potrebbe affrontare nuove malattie e i loro portatori atipici, per questo le comunità mediche dovrebbero "tenere gli occhi aperti".Alla ricerca hanno preso parte gli specialisti dell'Accademia Nazionale di Bielorussia. Al momento, il team di scienziati sta conducendo analisi genetiche e molecolari sui parassiti trovati.

https://it.sputniknews.com/20221208/il-13-e-14-dicembre-la-xiii-conferenza-asiatica-del-forum-di-discussione-valdai-a-san-pietroburgo-16775403.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

medicina, malattie