Borrell dubita che le persone in Africa che sostengono la Russia conoscano Putin e il Donbass

Borrell dubita che le persone in Africa che sostengono la Russia conoscano Putin e il Donbass

Il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ha dichiarato giovedì di dubitare che le persone che nei paesi africani hanno manifestato il loro sostegno... 09.12.2022

Il capo della politica estera dell'UE ha affermato che ci sono persone di questo tipo anche nei Balcani, nei paesi che stanno cercando di aderire all'UE. Le osservazioni di Borrell hanno immediatamente attirato le critiche del deputato Ozlem Demirel, secondo il quale tali dichiarazioni sono arroganti. Anche la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha espresso la sua preoccupazione per le osservazioni di Borrell, ricordando i numerosi casi in cui i politici occidentali hanno dimostrato di non avere conoscenze geografiche e di altro tipo. Non è la prima volta che Borrell fa dichiarazioni controverse che scatenano accuse di razzismo. All'inizio di ottobre, intervenendo all'inaugurazione dell'Accademia diplomatica europea di Bruges, Borrell aveva detto che l'Europa è un "giardino" e che il resto del mondo è una "giungla" che può invadere questo giardino se i "giardinieri" non se ne prendono cura.

