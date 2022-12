https://it.sputniknews.com/20221208/scholz-spera-di-costruire-un-sistema-di-difesa-aerea-europeo-nei-prossimi-cinque-anni-16773829.html

Scholz spera di costruire un sistema di difesa aerea europeo nei prossimi cinque anni

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso la speranza che il sistema di difesa aerea europeo Sky Shield possa nascere già nei prossimi cinque anni. 08.12.2022, Sputnik Italia

Scholz ha dichiarato al giornale Funke che l'operazione militare russa in Ucraina rappresenta un "punto di svolta". Di conseguenza, la Germania sta "rafforzando le sue capacità di difesa", ha sottolineato il cancelliere tedesco. Tra le altre cose, ha detto, c'è il sistema di difesa aerea Sky Shield, per il quale 14 paesi dell'UE hanno già espresso interesse. Scholz ha affermato che "la cosa più importante ora è che la Russia interrompa immediatamente" l'operazione speciale in Ucraina. Dopodiché, ha detto, si porrà la questione della sicurezza dell'Europa.

