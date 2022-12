https://it.sputniknews.com/20221208/putin-stiamo-facendo-di-tutto-per-proteggere-le-persone-16775133.html

Putin: "Stiamo facendo di tutto per proteggere le persone"

Putin in un incontro con gli eroi della Russia ha sottolineato di fare di tutto nell'interesse di proteggere le persone. 08.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con gli eroi della Russia, parlando dell'operazione speciale, ha affermato che la Federazione Russa "lo sta facendo per proteggere le persone", e che è necessario essere internamente fiduciosi che ciò avvenga con dignità.La dichiarazione rilasciata in occasione di un incontro con gli eroi della Russia, nel quadro dell'operazione speciale.

