La Russia accetta di fornire petrolio, gas e grano al Pakistan

La Russia accetta di fornire petrolio, gas e grano al Pakistan

La decisione è stata annunciata pochi giorni dopo che una delegazione pakistana ha visitato Mosca la scorsa settimana, per negoziare con le autorità russe; tuttavia, i dettagli dell'accordo devono ancora essere resi noti.Lunedì, il ministro di Stato per il petrolio Musadik Malik ha annunciato che il Pakistan avrebbe acquistato petrolio greggio, benzina e diesel dalla Russia a prezzi scontati; tuttavia, il tasso esatto sarà annunciato in una fase successiva, dopo la visita della delegazione russa a Islamabad per i colloqui il 23 gennaio 2023.Dopo le devastanti inondazioni dell'estate e l'instabilità politica in corso, il Pakistan ha dovuto lottare con l'aumento del fabbisogno energetico, soprattutto per quanto riguarda petrolio e gas.In precedenza, il ministro del petrolio Malik aveva dichiarato in una conferenza stampa a Islamabad che i negoziati con la Russia erano stati molto positivi, poiché il governo era determinato a risolvere i problemi che sta attualmente affrontando nel settore energetico.Secondo il ministro, il Pakistan era stato invitato ad avviare contratti per il 2025-26. "Ora ci saranno colloqui da governo a governo. Oltre al settore privato, la parte pakistana ha discusso anche delle aziende del settore pubblico russo per le importazioni di GNL".Nel complesso il ministro ha definito la visita in Russia “molto importante”, perché “il governo vuole che il Pakistan sia autosufficiente in ogni settore”.Russia e Pakistan hanno in progetti la costruzione del gasdotto Pakistan Stream tra Karachi e la città di Kasur, nel Punjab. Si stima che il progetto del gasdotto valga più di 2 miliardi di dollari e che contribuirà a risolvere la crescente domanda energetica del Pakistan. Una volta completato, sarà lungo oltre 650 miglia e promette di fornire migliaia di posti di lavoro alla gente del posto.Il gasdotto avrà una capacità di 12,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno.

