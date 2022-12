https://it.sputniknews.com/20221208/la-nato-sapeva-che-lucraina-preparava-attacchi-agli-aeroporti-militari-russi-16774544.html

La NATO sapeva che l'Ucraina preparava attacchi agli aeroporti militari russi

La Nato era a conoscenza dei preparativi per gli ultimi attacchi dell'Ucraina agli aeroporti militari russi nelle regioni di Saratov e Ryazan, ha dichiarato a... 08.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-08T15:09+0100

2022-12-08T15:09+0100

2022-12-08T15:09+0100

Il capo della delegazione russa Konstantin Gavrilov lancia un monito in direzione della NATO in occasione dei colloqui sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti nel quadro di una riunione plenaria dell'OSCE:Lunedì, l'Ucraina ha lanciato attacchi contro gli aeroporti militari russi con quelli che i militari russi hanno detto essere droni a reazione di fabbricazione sovietica.La difesa aerea russa ha intercettato i droni, ma i loro frammenti hanno ucciso 3 soldati e ferito un quarto, secondo il ministero della Difesa russo.Commentando l'attacco, il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che Washington "non ha incoraggiato Kiev a compiere attacchi sul suolo russo".

