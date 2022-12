https://it.sputniknews.com/20221208/gli-usa-intendono-alimentare-il-conflitto-in-ucraina-fino-al-2025---min-esteri-russo-16773934.html

Gli Usa intendono alimentare il conflitto in Ucraina fino al 2025 - min. Esteri russo

Gli Usa intendono alimentare il conflitto in Ucraina fino al 2025 - min. Esteri russo

Il portavoce del ministero degli Esteri russo ha affermato che gli Stati Uniti alimenteranno i combattimenti in Ucraina almeno fino alla fine del 2025. 08.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-08T12:45+0100

2022-12-08T12:45+0100

2022-12-08T12:45+0100

usa

washington

armamenti

ucraina

kiev

ministero degli esteri

mondo

geopolitica

diplomazia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15404335_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_437830725169fba6e536fb584b8e8e57.jpg

"Gli Stati Uniti intendono alimentare il conflitto in Ucraina almeno fino alla fine del 2025 per guadagnare denaro attraverso schemi di corruzione", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.Questo spiega il desiderio dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di convincere il Congresso a includere nel budget per il 2023 un'assistenza aggiuntiva a Kiev per un importo di 37 miliardi di dollari, ha sottolineato il diplomatico.Come fa notare la Zakharova, una parte significativa di questo importo andrà ai bisogni dell'esercito ucraino, e poi si deciderà quale dell'assistenza monetaria "affonderà" nelle banche europee, mondiali e nei fondi privati."Il contratto triennale tra le autorità americane e Raytheon per 1,2 miliardi di dollari per l'acquisto di sistemi di difesa aerea per Kiev rientra nella stessa logica", ha sottolineato la Zakharova.

usa

washington

ucraina

kiev

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, washington, armamenti, ucraina, kiev, ministero degli esteri, mondo, geopolitica, diplomazia, russia, mosca, maria zakharova