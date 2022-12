https://it.sputniknews.com/20221208/ft-ungheria-si-oppone-al-nuovo-pacchetto-sanzioni-contro-russia-e-a-raddoppio-fondo-ue-per-ucraina-16773720.html

FT: Ungheria si oppone al nuovo pacchetto sanzioni contro Russia e a raddoppio fondo UE per Ucraina

FT: Ungheria si oppone al nuovo pacchetto sanzioni contro Russia e a raddoppio fondo UE per Ucraina

Il capo della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato mercoledì delle proposte per un nuovo pacchetto di restrizioni alla Russia. 08.12.2022

L'Ungheria si è opposta a un nuovo pacchetto di sanzioni antirusse in occasione di una riunione dei rappresentanti dell'UE e non ha appoggiato la proposta di aumentare i finanziamenti del fondo UE per la fornitura di armi all'Ucraina, ha riferito il Financial Times, citando alcune fonti. Il capo della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato mercoledì delle proposte per un nuovo pacchetto di restrizioni alla Russia. Propone ulteriori misure contro il settore energetico, tra cui il divieto di investire nel settore minerario, "chiudendo l'accesso ai droni", anche attraverso paesi terzi, tra cui l'Iran. Sono previste sanzioni personali per circa 200 persone e organizzazioni. Si tratta di personale militare, deputati e senatori, ministri, leader regionali, partiti politici e aziende del settore della difesa. Si prevede che quattro canali televisivi e tre banche, tra cui la Banca di Sviluppo Regionale di tutta la Russia, rientreranno nelle restrizioni. Le misure devono ora essere concordate dai rappresentanti permanenti dei paesi dell'UE prima di essere approvate definitivamente dai ministri dell'Unione. Il pacchetto entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, momento in cui si conosceranno anche i nomi dell'elenco delle sanzioni personali.

