Borrell respinge la possibilità di porre fine agli aiuti militari all'Ucraina

Borrell respinge la possibilità di porre fine agli aiuti militari all'Ucraina

L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell, ha respinto le argomentazioni di parte dell'opinione pubblica... 08.12.2022, Sputnik Italia

Il capo della politica estera europea ha aggiunto che l'Ucraina "sta combattendo per la sopravvivenza del suo paese" ma sta anche difendendo i nostri valori e la nostra sicurezza comune.In precedenza, la Russia ha inviato una nota ai paesi della NATO sulle forniture di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente russo, Dmitriy Peskov, ha sottolineato che l'invio di armi in Ucraina da parte dell'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e può avere solo effetto negativo. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito che l'Occidente fornendo armi sempre più a lungo raggio in Ucraina, non sta facendo altro che allontanare sempre più gli obiettivi geografici dell'operazione speciale dall’attuale linea.

