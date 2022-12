https://it.sputniknews.com/20221207/xi-jinping-arrivato-in-arabia-saudita-16772802.html

Il leader cinese Xi Jinping è arrivato in Arabia Saudita. 07.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, per partecipare al primo vertice sino-arabo, ha riferito mercoledì la China Central Television.Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, su un aereo speciale.Si fa notare che il capo della Cina prenderà parte al primo vertice sino-arabo e effettuerà anche una visita di stato in Arabia Saudita.In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha affermato che il presidente cinese Xi Jinping avrebbe effettuato una visita di stato in Arabia Saudita dal 7 al 10 dicembre, dove parteciperà al primo vertice Cina-Stati arabi e al vertice del Consiglio di cooperazione Cina-Golfo.Mercoledì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha affermato che il primo vertice sino-arabo sarà "una pietra miliare per lo sviluppo delle relazioni sino-arabe".

