Mosca starebbe valutando tre opzioni di ritorsione contro il price-cap al petrolio imposto dalla UE

All'inizio di questa settimana, il vice primo ministro russo Alexander Novak ha avvertito che l'introduzione di un tetto al prezzo del petrolio russo può solo... 07.12.2022, Sputnik Italia

Mosca sta valutando tre possibili opzioni per rispondere all'introduzione di un tetto al prezzo del petrolio russo da parte dell'UE e del G7, secondo quanto riportato da un quotidiano russo. L'agenzia di stampa ha citato diverse fonti anonime ma vicine al governo, secondo le quali il primo scenario prevede un divieto totale di vendita del greggio russo agli Stati, compresi i membri del G7, che hanno appoggiato il limite di prezzo, anche se acquistano il petrolio dalla Russia attraverso intermediari o la loro catena. La seconda opzione prevede il divieto di esportazione di petrolio nell'ambito di contratti che includono clausole relative al price cap, a prescindere dal paese destinatario. Lo scenario numero tre potrebbe consistere nell’introduzione di una misura relativa a un "prezzo indicativo". Questo prezzo definisce lo sconto massimo del petrolio russo degli Urali rispetto al Brent e un potenziale accordo non sarà approvato se lo sconto viene aumentato. Questo avviene dopo che l'UE ha raggiunto un accordo sulla fissazione di un tetto massimo di prezzo per il petrolio russo a 60 dollari al barile, entrato in vigore lunedì. Il tetto sarà rivisto ogni due mesi per rimanere al 5% al di sotto del valore di riferimento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Anche i paesi del G7 e l'Australia si sono accordati lo stesso giorno per fissare un tetto di 60 dollari al prezzo del petrolio russo. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che il costo del petrolio russo dopo l'introduzione di un tetto al prezzo da parte dell'Occidente cambierà. "Il petrolio russo è richiesto sui mercati globali e troverà i suoi acquirenti. La Russia è il più grande fornitore di petrolio al mondo per i mercati energetici globali... Il petrolio russo è sempre stato richiesto e lo sarà ancora. Certo, ora i meccanismi e le catene logistiche cambieranno. Tuttavia, non vediamo alcuna tragedia in questo", ha sottolineato Novak.

