Ministero Esteri russo sul progetto di legge USA di escludere la Russia dal G20: “Irrealistico”

I tentativi di escludere la Russia dal G20 sono destinati a fallire, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, commentando il... 07.12.2022, Sputnik Italia

"Vediamo che la politica occidentale mira a isolare la Russia, il che è già fallito, così come sono falliti i tentativi di escluderla dai vari formati multilaterali", ha detto Grushko, aggiungendo che la maggior parte delle nazioni del mondo non sostiene tali tentativi degli Stati Uniti. Martedì scorso, le commissioni per i servizi armati della Camera e del Senato hanno raggiunto un accordo sul National Defense Authorization Act (NDAA) per l'anno fiscale 2023, con la leadership della commissione che ha approvato un atto che esclude i funzionari del governo russo dal G20 e da altre istituzioni internazionali, secondo il documento pubblicato.

