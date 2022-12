https://it.sputniknews.com/20221207/gli-stati-uniti-hanno-preso-leuropa-in-ostaggio-dice-lintelligence-iraniana-16771984.html

Gli Stati Uniti hanno preso l'Europa in "ostaggio", dice l'intelligence iraniana

Gli Stati Uniti hanno preso in "ostaggio" i paesi europei e il loro corso politico, in particolare quello di Francia e Germania è dettato dalla Central Intelligence Agency (CIA) statunitense, ha dichiarato oggi il ministro dell'Informazione (Intelligence) Esmail Khatib, citando fonti di Teheran. Il ministro ha inoltre sottolineato che tale dichiarazione non è solo un'analisi di osservazioni, ma un'informazione di intelligence affidabile ottenuta dall'Iran. "Abbiamo materiale che mostra la presenza degli Stati Uniti in Francia e Germania e come gli Stati Uniti gestiscono le relazioni di alcuni paesi del Golfo con l'Europa", ha aggiunto Khatib.

