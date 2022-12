Putin: la Russia continua a lottare per i suoi interessi nazionali

"Avete detto che le persone del Donbass sono trattate come persone di seconda classe. Sapete cosa vorrei sottolineare a questo proposito, per coloro che dovrebbero monitorare i diritti umani, e ho appena detto, per gli scopi per cui la maggior parte delle loro cosiddette organizzazioni per i diritti umani occidentali sono state create, le persone non hanno alcun significato. Non è che considerano queste persone come persone di seconda classe, considerano la Russia un Paese di seconda classe che semplicemente non ha alcun diritto di esistere. È di questo che si tratta, è l'intero problema e tutto il problema", ha dichiarato Putin.