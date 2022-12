https://it.sputniknews.com/20221206/lfsb-ha-emesso-un-avviso-formale-al-cittadino-colombiano-con-accusa-di-spionaggio-16767129.html

L'FSB ha emesso un avviso formale al cittadino colombiano con accusa di spionaggio

L'FSB ha emesso un avviso formale al cittadino colombiano con accusa di spionaggio

06.12.2022

russia

fsb

Lunedì scorso, il Comitato Investigativo Russo ha annunciato il completamento di un'indagine penale contro un uomo colombiano accusato di aver diffuso falsi sull'esercito russo su richiesta di un'azienda statunitense; è inoltre emerso che l'azienda avrebbe simulato l'interferenza russa nelle elezioni statunitensi del 2020. Il Comitato Investigativo ha sottolineato che il caso è stato avviato sulla base di materiali provenienti dal servizio di controspionaggio dell’FSB. L'indagine ha concluso che tra il 5 marzo e il 9 aprile di quest'anno l'imputato, che ha un permesso di soggiorno in Russia, ha fornito la preparazione tecnica e il posizionamento di telefoni in uno dei centri commerciali di Mosca, attraverso i quali sono state inviate a distanza agli abbonati russi notizie false sulle azioni dell'esercito russo in Ucraina. Il Comitato Investigativo ha affermato che il colombiano ha fatto tutto questo come parte di un gruppo organizzato e che le sue azioni erano dirette da cittadini stranieri. Inoltre, l'uomo ha ricevuto del denaro per il suo ‘lavoro’. L'uomo è ora in arresto.

