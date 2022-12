https://it.sputniknews.com/20221206/il-primo-ministro-ungherese-chiede-la-revisione-delle-sanzioni-contro-mosca-16767225.html

Il primo ministro ungherese chiede la revisione delle sanzioni contro Mosca

Questo martedì il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto una revisione delle sanzioni contro la Russia, sostenendo la dichiarazione del presidente... 06.12.2022, Sputnik Italia

"Il presidente Emmanuel Macron ha ragione: il costo (crisi in atto in Ucraina) non è lo stesso su entrambe le sponde dell'Atlantico. Se vogliamo che l'industria europea sopravviva, dobbiamo affrontare rapidamente la crisi energetica europea. È giunto il momento di ri- valutare le sanzioni", ha twittato Orban.Lunedì, Macron ha dichiarato all'emittente statunitense CBS News che c'è stata una "desincronizzazione" nelle relazioni tra Europa e Washington a causa degli alti prezzi dell'energia.Pertanto, come ha osservato Macron, l'industria e le famiglie dell'UE e degli Stati Uniti acquistano energia a prezzi diversi. Questo divario, ha affermato, influisce sul potere d'acquisto e sulla competitività delle società europee.I paesi occidentali hanno cercato modi per limitare le entrate della Russia dalle esportazioni di petrolio e gas da quando il Paese ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio.A ottobre, l'UE ha introdotto l'ottavo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che includeva una base legislativa per stabilire un tetto massimo per le spedizioni marittime di petrolio russo verso paesi terzi. Oltre al price cap per il greggio russo, il pacchetto prevede l'introduzione di un tetto per i prodotti raffinati russi a partire dal 5 febbraio 2023.Il limite sarà rivisto ogni due mesi per rimanere al 5% al ​​di sotto del benchmark dell'Agenzia internazionale per l'energia.Lo stesso giorno anche le nazioni del G7 e l'Australia hanno concordato di fissare un prezzo massimo di $ 60 per il petrolio russo.

