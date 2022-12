https://it.sputniknews.com/20221206/ce-chi-dice-no-lungheria-ha-dato-una-risposta-chiara-allucraina-16766654.html

"C’è chi dice no": l'Ungheria ha dato una risposta chiara all'Ucraina

L'Ungheria non intende partecipare all'addestramento delle forze armate ucraine, ha dichiarato il Segretario di Stato per le relazioni bilaterali del Ministero... 06.12.2022, Sputnik Italia

In precedenza, il Ministro degli Esteri ungherese Szijjártó ha dichiarato che per Budapest è importante che la NATO non diventi parte in causa nel conflitto in Ucraina. Sullo sfondo dell'operazione militare speciale russa, Washington e i suoi alleati stanno iniettando nel regime di Kiev decine di miliardi di dollari in armi. Mosca, da parte sua, ha ripetutamente affermato che le forniture di armi occidentali non fanno altro che prolungare il conflitto e che il trasporto di armi diventa un obiettivo legittimo per l'esercito russo. Inoltre, l'esercito ucraino viene addestrato nei paesi occidentali. In precedenza, i ministri degli Esteri dell'UE hanno annunciato l'avvio di una missione di formazione per le Forze Armate ucraine finalizzata all'addestramento di almeno 15.000 militari ucraini. È stato riferito che avrà sede in Polonia e in Germania e che il suo quartier generale operativo sarà a Bruxelles. *Le attività di Meta (Facebook e Instagram) sono vietate in Russia in quanto estremiste.

