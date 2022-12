https://it.sputniknews.com/20221206/attacco-ucraino-nel-centro-di-donetsk-danneggiati-mercato-centro-commerciale-e-palazzo-dello-sport-16768254.html

Attacco ucraino nel centro di Donetsk, danneggiati mercato, centro commerciale e palazzo dello sport

Attacco ucraino nel centro di Donetsk, danneggiati mercato, centro commerciale e palazzo dello sport

Un attacco delle truppe ucraine ha colpito il pieno centro della capitale dell'oblast, Donetsk. 06.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-06T14:36+0100

2022-12-06T14:36+0100

2022-12-06T14:36+0100

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

geopolitica

sicurezza

mondo

repubblica popolare di donetsk

donetsk

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16485968_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_b750843f72d80757384c1136dc8e1281.jpg

Le forze armate ucraine hanno colpito il centro di Donetsk."Il centro di Donetsk è in fiamme, brucia il Centaurus Plaza", riferisce il sindaco della città, sul suo canale Telegram.Successivamente, Kulemzin ha chiarito che è stato registrato anche un colpo all'edificio del "Druzhba Sports Palace", palazzo dello sport cittadino.L'attacco ha inoltre interessato una chiesa ortodossa nel centro di Donetsk, e una donna è rimasta ferita.Fonti locali riferiscono inoltre che gli attacchi hanno colpito la via "50 anni dell'Urss, un edificio residenziale e il museo di arte locale".Secondo l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell'Ucraina, le forze armate ucraine hanno lanciato un totale di 14 razzi dai Grad MLRS nei distretti Voroshilovsky e Kievsky di Donetsk.Sette persone sono rimaste ferite.

ucraina

kiev

donetsk

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, geopolitica, sicurezza, mondo, repubblica popolare di donetsk, donetsk, donbass