La Russia collaborerà al controllo degli armamenti con i Paesi disponibili a questo

Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca Sergey Lavrov. 05.12.2022, Sputnik Italia

russia

armi

disarmo

sergey lavrov

La Russia è aperta alla cooperazione in materia di non proliferazione e controllo degli armamenti con i Paesi che dimostrano questa disponibilità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un videomessaggio ai partecipanti alla Conferenza di Mosca sulla non proliferazione.

2022

